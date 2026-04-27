Valle San Nicolao celebra il 25 Aprile, presenti anche gli alunni delle scuole FOTO

Partecipazione a Valle San Nicolao per la cerimonia del 25 Aprile, andata in scena venerdì scorso nella piazza comunale del paese alla presenza dei membri dell’amministrazione comunale, assieme ai cittadini, alle associazioni e ai circoli locali. Dopo il consueto corteo, sono state benedette e poste le corone d’alloro al monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre, con un sentito omaggio al sacrario dei Caduti partigiani.

Alla commemorazione, che ha visto l’intervento anche del sindaco Marica Elena Cerrone, hanno preso parte anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria.