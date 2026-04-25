Intrusione all’ex Cottolengo di Bioglio: allarme nell’edificio abbandonato

Nella notte tra ieri e oggi è scattata una segnalazione relativa alla presenza di alcuni giovani nei pressi dell’ex Cottolengo di Bioglio, edificio ormai dismesso e facilmente accessibile.

Secondo quanto ricostruito, alcune luci di torce sarebbero state notate all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura, circostanza che ha destato preoccupazione e ha portato alla richiesta di intervento ai Carabinieri da parte del Sindaco.

I militari dell’Arma sono giunti rapidamente sul posto per effettuare un controllo, ma all’arrivo non hanno trovato nessuno: i giovani si sarebbero infatti già allontanati autonomamente.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni dell’edificio, che risulta abbandonato e facilmente accessibile, e sulla necessità di monitorarne l’area per evitare ulteriori intrusioni.