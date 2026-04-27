Ladri a Cavaglià, da una casa portati via soldi e orologio: tentato furto a Biella in un supermercato

Due abitazioni di Cavaglià sono finite nel mirino dei ladri. In un caso, avrebbero portato via un orologio e circa 300 euro in contanti. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 26 aprile.

Dalle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero messo a soqquadro i locali di una casa in cerca di oggetti preziosi mentre nell’altra avrebbero desistito per la presenza dell’anziana residente. Inoltre, alcuni cittadini avrebbero notato la presenza di due uomini vestiti con abiti neri e un cappellino in testa. Da qui, l’appello a condividere ogni informazione utile alle forze dell’ordine. Su questi episodi le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.

Sempre ieri, a Biella, un uomo avrebbe tentato di allontanarsi da un supermercato con un paio di bottiglie di alcolici ma vedendosi scoperto si sarebbe dato alla fuga abbandonando la refurtiva prima dell’arrivo dei Carabinieri. Le successive ricerche hanno dato esito negativo.