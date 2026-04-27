25 Aprile a Gaglianico: “Senza memoria non vi è futuro” FOTO

La consigliera regionale Elena Rocchi, della Lista Civica Cirio Presidente PML e vicepresidente della VII Commissione Enti Locali, è intervenuta a Gaglianico alla cerimonia per la Festa della Liberazione, durante la quale sono state consegnate ai neo 18enni le Costituzioni donate al Comune dal Consiglio regionale.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario del suffragio universale: 80 anni fa le donne italiane votavano per la prima volta – ha dichiarato Rocchi –. In occasione della Festa della Liberazione, ricordiamo le donne che hanno dato il loro contributo alla libertà: donne che si sono sacrificate, che non hanno temuto il rischio, le sofferenze e la tortura per costruire un Paese nuovo. Il mio impegno nelle istituzioni è possibile grazie a loro e al loro esempio è ispirato, ogni giorno”.

Nel suo intervento, Rocchi ha richiamato il valore della Costituzione e il legame con la storia della Liberazione: “La Costituzione nasce dal sacrificio di tante persone, di ogni età, credo e provenienza, che hanno combattuto fino alla Liberazione, immaginando un’Italia libera e democratica. Quel sogno perseguito sulle montagne, nei paesi, in luoghi remoti, si è concretizzato grazie al sacrificio e alla convinzione di lottare per i valori più grandi che una persona possa immaginare, fino a diventare realtà”.

“Spetta a tutti noi – ha concluso – rendere quel sogno attuale ogni giorno, con la guida della Costituzione, preservando la nostra libertà. Il primo dovere è trasmettere ai giovani i valori del 25 aprile, perché senza memoria non vi è futuro”.