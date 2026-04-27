In auto avevano quasi un chilo di hashish, in arresto tre giovani di Biella

La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di Biella, due maggiorenni di 18 e 21 anni e un minore, per detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Torino, in collaborazione con quella di Biella.

Gli agenti torinesi hanno notato un’auto con tre persone a bordo fare manovre insolite senza rispettare prescrizioni stradali e cautele nei confronti di altri automobilisti. In piazza Rivoli, a Torino, il veicolo ha continuato la marcia incerta fatta di improvvise accelerazioni alternate a tratti percorsi a velocità moderata. L’autovettura è stata fermata per un controllo all’incrocio tra corso Lecce e corso Regina Margherita.

Nel corso della perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti oltre 900 grammi di hashish suddivisi in nove panetti occultati in una borsa di carta dietro il sedile del conducente. Il diciottenne, inoltre, è stato trovato in possesso di 270 euro in contanti, verosimile provento dell’illecita attività. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, eseguite dagli investigatori biellesi, a casa del minorenne sono stati trovati e sequestrati 25 grammi di hashish, mentre a casa del diciottenne i poliziotti hanno sequestrato altri 290 euro in contanti. Un bilancino di precisione, infine, è stato trovato a casa del ventunenne.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino a sentenza definitiva.