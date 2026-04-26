Biella, lancia oggetti contro le auto in transito

Ha scagliato alcuni oggetti contro un’auto in transito in via Carso, nel centro di Biella.

A segnalare l’accaduto è stato un automobilista, che ha contattato i Carabinieri dopo che il proprio veicolo era stato colpito mentre percorreva la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in supporto alla Polizia di Stato. Con il proseguire dell’episodio, il soggetto avrebbe iniziato a lanciare oggetti anche contro il personale presente, rendendo necessario l’intervento del Nucleo operativo e radiomobile di Biella.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il soggetto è stato individuato e fermato, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.