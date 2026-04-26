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CRONACA | 26 aprile 2026, 16:06

Biella, lancia oggetti contro le auto in transito

Biella, lancia oggetti contro le auto in transito

Biella, lancia oggetti contro le auto in transito

Ha scagliato alcuni oggetti contro un’auto in transito in via Carso, nel centro di Biella.

A segnalare l’accaduto è stato un automobilista, che ha contattato i Carabinieri dopo che il proprio veicolo era stato colpito mentre percorreva la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in supporto alla Polizia di Stato. Con il proseguire dell’episodio, il soggetto avrebbe iniziato a lanciare oggetti anche contro il personale presente, rendendo necessario l’intervento del Nucleo operativo e radiomobile di Biella.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il soggetto è stato individuato e fermato, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

G. Ch.

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