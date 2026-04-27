Spaccio dei boschi, blitz dei Carabinieri a Biella

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Biella. Nel pomeriggio del 21 aprile, i militari della Sezione Operativa di Biella hanno portato a termine un’attività mirata nelle aree boschive della città, concludendo l’intervento con la denuncia in stato di libertà di due soggetti.

L'operazione è scattata nel pomeriggio in strada Bellavista dove i militari, appostati in un’area nota per essere frequentata da soggetti dediti allo spaccio, hanno notato un 27enne residente a Biella che si addentrava nella fitta vegetazione. Pochi istanti dopo, l’uomo si è incontrato con un 23enne di origini marocchine, senza fissa dimora, ed hanno deciso di controllarli. Alla vista dei Carabinieri i due hanno tentato di fuggire tra i rovi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.

Perquisendoli, hanno trovato addosso allo straniero alcuni grammi di stupefacente, circa 200 euro in contanti, verosimile provento di spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre l’acquirente, già noto alle forze dell’ordine ed attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte da tale misura.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali