Da Biella a Chernobyl: Ivo Bonato firma le immagini del Tg2 Dossier

È andata in onda nella serata di ieri, domenica 26 aprile, su Tg2 Dossier, la puntata speciale “Ritorno a Chernobyl”, dedicata al quarantesimo anniversario del disastro nucleare. Alla realizzazione del servizio ha lavorato anche il cameraman biellese Ivo Bonato, impegnato sul campo insieme all’inviato Vincenzo Frenda.

Il reportage ripercorre l’esplosione del reattore 4 della centrale di Chernobyl, al confine tra Ucraina e Bielorussia, una tragedia che segnò profondamente la storia contemporanea provocando una tempesta radioattiva senza precedenti. Le conseguenze, come ricordato nella puntata, si sono protratte per decenni, con vittime legate anche a tumori e leucemie causati dall’esposizione alle radiazioni. Le telecamere del Tg2 sono entrate nei luoghi della tragedia per documentare le condizioni attuali dell’area e il costante lavoro di monitoraggio e contenimento, svolto nel rispetto di rigorose misure di sicurezza. La puntata raccoglie anche le testimonianze di alcuni sopravvissuti, tra cui ex dipendenti della centrale, che hanno raccontato in prima persona quei giorni drammatici e le conseguenze che ancora oggi segnano le loro vite.

Un racconto intenso, costruito tra memoria e attualità, per comprendere cosa resti oggi di Chernobyl e quale lezione continui a consegnare, a quarant’anni di distanza.

Il servizio: https://www.rainews.it/rubriche/tg2dossier