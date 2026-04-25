Incendio in Regione Croce a Biella Chiavazza: parte la progettazione per il ripristino della palazzina ATC FOTO

A breve parte la progettazione degli interventi di ripristino della palazzina ATC Piemonte Nord in via Regione Croce a Biella Chiavazza, dopo l’incendio divampato nella notte del 15 agosto 2025 che ha reso lo stabile inagibile e costretto tutte le famiglie all’evacuazione. Nei mesi scorsi l’immobile è comunque già stato oggetto di interventi finanziati dal Pnrr come si vede dall’esterno che è stato completamente ritinteggiato.

Il rogo, scoppiato poco dopo l’una nella notte di Ferragosto nei locali inferiori dell’edificio, si era sviluppato in modo violento, generando un denso fumo che aveva rapidamente invaso le scale e gli appartamenti. I residenti erano stati costretti a fuggire in condizioni di forte pericolo, in alcuni casi anche passando dalle finestre. Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 54 anni di origine marocchina, che si trovava a dormire in cantina al momento dell’evento. Altre sette persone erano rimaste intossicate dal fumo.

Nei giorni successivi, la palazzina era stata dichiarata inagibile e le famiglie avevano dovuto lasciare le proprie abitazioni, trovando sistemazioni temporanee. Ancora oggi l’ingresso dell’edificio, su via Coppa, risulta sbarrato.

Ora, dopo la chiusura della pratica da parte dell’assicurazione con il risarcimento dei danni all’Agenzia, si prepara la fase operativa: nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico per la progettazione degli interventi, primo passo verso l’avvio del cantiere per il completo ripristino dell’immobile.