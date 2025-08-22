Biella Chiavazza, incendio in palazzina: probabile guasto elettrico FOTO e VIDEO foto e video Benedetti per newsbiella.it

Aggiornamento delle 9 del 22 agosto

I Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti con tre mezzi ed il funzionario di servizio. Al momento non essendoci le utenze attive la palazzina non è abitabile e le persone hanno trovato una sistemazione alternativa. Le possibili cause sono legate ad un problema elettrico.



Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, i tecnici ENEL, l’amministratore, l’Assessore Giacomo Moscarola ed il 118 che ha provveduto ad effettuare lo stato di salute delle persone.

I Fatti

Momenti di tensione poco dopo le 23 di oggi in via Milano, dove un’improvvisa nube di fumo ha fatto scattare l’allarme in una palazzina residenziale. I primi ad accorgersene sono stati alcuni residenti che, preoccupati per la coltre scura che si stava diffondendo, hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Biella, che hanno provveduto a evacuare l’intero stabile per garantire la sicurezza degli abitanti. Una donna, rimasta, al piano superiore, è stata raggiunta e portata in salvo grazie all’autoscala. Nessuno dei residenti, fortunatamente, avrebbe riportato conseguenze fisiche, ma sul posto sono presenti i sanitari del 118 per le necessità del caso.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso: i Vigili del Fuoco stanno verificando l’origine del fumo, che potrebbe essere riconducibile a un principio d’incendio nei locali interni, ma non si escludono altre cause. Sul posto anche gli agenti di Polizia, pronti a prestare assistenza.

Al momento il transito sul tratto della via Milano interessata è interrotto in entrambi i sensi di marcia.

Seguiranno aggiornamenti.