Cossato, chiusa la passerella pedonale sullo Strona

Chiude la passarella sullo Strona situata in va Piero Maffei. L’ha disposto il comune di Cossato con un’apposita ordinanza. Una misura operata dal personale tecnico comunale nei giorni scorsi e resa necessaria al fine di scongiurare eventuali danni e problematiche ai fruitori della strada.

Il Comune ha disposto l’istituzione temporanea del divieto di transito fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione. Al momento, la passerella è interdetta al passaggio dei cittadini mediante idonee protezioni e relativa segnaletica di avviso, fino all’opera di sistemazione e riparazione del percorso pedonale.