Accusa un malore, soccorso un giovane al Gorgomoro di Biella: è grave (foto e video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Intervento di soccorso sul sentiero del Gorgomoro, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera è stato soccorso vicino al corso d’acqua sulla cui dinamica sono in corso i dovuti accertamenti: dalle informazioni raccolte, pare che abbia avuto un malore e fosse in stato di incoscienza. A dare l’allarme due passanti nella prima serata di oggi, 24 aprile.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco assieme ai tecnici del Soccorso Alpino per le operazioni di prima assistenza al malcapitato: sembra che quest’ultimo fosse in compagnia di altri ragazzi. Una volta stabilizzato, è stato caricato sul toboga in direzione dell’ambulanza, presente nei pressi della chiesa di San Giuseppe; in seguito, raggiunto l'imbocco del sentiero, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice rosso, dal personale sanitario del 118.