Piante sulla strada, Vigili del Fuoco a Netro e al Vandorno di Biella

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco al Vandorno di Biella e a Netro per alcune piante finite in mezzo alla carreggiata. Le richieste al comando provinciale di Biella sono giunte nella mattinata di oggi, 24 aprile. Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto a rimuovere gli alberi e a ripristinare le condizioni di sicurezza sull’arteria stradale.
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