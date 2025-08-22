Biella, ordinanza urgente per la messa in sicurezza del palazzo di via Coppa inagibile

Il Comune di Biella il 20 agosto ha emesso un'ordinanza per interventi urgenti di messa in sicurezza dell’immobile in via Coppa 39 a Chiavazza, colpito da un incendio nella notte tra il 15 e il 16 agosto nel quale un uomo ha perso la vita e 7 sono rimaste intossicate. I Vigili del Fuoco hanno transennato lo stabile e provveduto alla sospensione delle utenze di gas, corrente e acqua. Successivamente, il Comando ha chiesto al Sindaco di Biella di attivare verifiche più approfondite e opere di ripristino per prevenire rischi per l’incolumità pubblica e privata.

Attraverso questo documento il Comune impone all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, proprietaria dello stabile, di realizzare entro 15 giorni dalla notifica tutti i lavori necessari a garantire la sicurezza dell’immobile, nel pieno rispetto delle normative edilizie, igienico-sanitarie e strutturali vigenti. La proprietà dovrà inoltre comunicare al Comune l’avvenuta messa in sicurezza e la verifica dell’assenza di pericoli per cittadini e visitatori.