Palazzina di via Coppa inagibile, il sindaco Olivero: "Nessuno resterà senza un tetto sulla testa"

Domani mercoledì 20 agosto ci sarà il primo sopralluogo dei tecnici ATC nella palazzina di via Coppa a Chiavazza che era stata interessata da un importante incendio, dichiarata inagibile. Intanto ATC e Comune sono in stretto costante contatto per trovare una soluzione per le persone che al momento non possono far rientro nei loro alloggi.

E a questo proposito il sindaco di Biella Marzio Olivero assicura con forza che nessuno resterà in ogni caso senza un tetto sulla testa. "Il grande problema, sono le persone che avevano ricevuto lo sfratto e chi abitava lì senza averne diritto - dichiara Olivero - , quello sì. Per il resto non lasceremo a piedi nessuno. Chi paga cosa, è una questione tra noi e ATC".

In totale le persone senza rimaste senza casa sarebbero una quarantina, 16 famiglie. A queste si aggiungerebbero ancora una decina che al momento però si trovano in Marocco.