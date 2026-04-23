Donna soccorsa a Biella, poi la corsa in ospedale ma non ce l’ha fatta

Tragedia a Biella, dove una giovane vita si è spezzata troppo presto. Stando alle prime ricostruzioni, l’allarme è scattato nella giornata di ieri, 22 aprile, su segnalazione di alcuni conoscenti, preoccupati per le condizioni di salute di una donna.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Volante di Polizia, insieme al personale del 118, che le hanno prestato i primi soccorsi. La stessa è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla ma le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito gravissime.

Nonostante gli sforzi, però, questa mattina è arrivata la notizia più drammatica: la giovane non ce l’ha fatta. Si tratterebbe, stando agli accertamenti di rito affidati alle forze dell'ordine, di un tentato gesto anticonservativo.

Si rende necessario ricordare quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi personale. Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’ASL Biella è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una simile condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A - 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 - 01515159506.