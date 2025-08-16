Palazzina ATC inagibile dopo l’incendio: ospitalità temporanea garantita dal Comune di Biella

In seguito all'incendio che, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto, ha reso inagibile una palazzina di proprietà di ATC Piemonte Nord in Via F. Coppa a Chiavazza, il Comune di Biella è prontamente intervenuto riuscendo in poche ore a trovare una soluzione alternativa a tutti i nuclei familiari che non hanno possibilità di rientrare nei loro alloggi.

Già nella notte, presenti gli Assessori Isabella Scaramuzzi e Giacomo Moscarola, si è attivato il Pronto Intervento Sociale, riuscendo ad inserire in alcuni della città alberghi quei nuclei che non avevano amici o parenti disponibili all'accoglienza compreso un nucleo di tre persone dimesso dall'ospedale.

Nella mattinata del 16 agosto anche il Sindaco Marzio Olivero ha presenziato alle operazioni di identificazione di coloro che si sono recati presso le loro abitazioni per riuscire, in sicurezza, a recuperare gli effetti personali. ATC Piemonte Nord è stata sin da subito informata della gravità della situazione in quanto l'incendio ha provocato l'interruzione di qualsiasi utenza che non verrà ripristinata, una volta fatti tutti gli accertamenti per stabilire la causa dell'incendio, se non con il rifacimento completo di tutta l'impiantistica e ci si augura in tempi brevi.

Il Comune di Biella, intervenuto prontamente a risolvere il problema di dove far trascorrere le prime notti a tutti i nuclei occupanti la palazzina di Via Coppa, ringrazia la Cooperativa Maria Cecilia, gestore del Pronto Intervento Sociale, per la collaborazione e la tempestività che hanno portato a soluzioni di accoglienza temporanea fino a martedì 19.08.2025 in favore di quei nuclei famigliari che in autonomia non sono riusciti a reperire alcuna soluzioni tempi brevissimi.