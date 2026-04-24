Ladri in azione e truffatori al telefono, diversi interventi dei Carabinieri

Tentate truffe e furti in casa. Sono state diverse le segnalazioni giunte nella giornata di ieri, 23 aprile, all’indirizzo delle forze dell’ordine.

Al mattino, stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato la porta finestra di un’abitazione di Pettinengo e, una volta messo a soqquadro i locali, si sarebbero impadroniti di alcuni monili in oro per un valore superiore ai 2mila euro.

Nelle stesse ore, alcuni residenti di Biella e Pollone avrebbero richiesto l’intervento dei militari dell’Arma dopo aver ricevuto strane chiamate. Sembra, infatti, che alcuni uomini si siano spacciati per i Carabinieri e che di lì a poco si sarebbero presentati ai loro domicili per alcune perquisizioni di servizio. Inoltre, avrebbero più volte domandato se era presente del denaro in casa.

Fortunatamente, in questi casi, i cittadini non sono caduti nel raggiro e hanno immediatamente digitato il 112 segnalando quanto accaduto.