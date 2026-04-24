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CRONACA | 24 aprile 2026, 13:15

Biella e Ponderano, doppio sinistro stradale ma nessuna conseguenza grave

Biella e Ponderano, doppio sinistro stradale ma nessuna conseguenza grave (foto di repertorio)

Biella e Ponderano, doppio sinistro stradale ma nessuna conseguenza grave (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. 

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 23 aprile, nei comuni di Biella e Ponderano: nel primo caso, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid; nell’altro caso, invece, un’auto, condotta da un giovane di 24 anni, avrebbe travolto un animale selvatico, apparso all’improvviso in mezzo alla carreggiata. 

Su entrambi gli episodi sono intervenuti i militari dell’Arma per i consueti accertamenti.

g. c.

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