Biella e Ponderano, doppio sinistro stradale ma nessuna conseguenza grave

Doppio incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 23 aprile, nei comuni di Biella e Ponderano: nel primo caso, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid; nell’altro caso, invece, un’auto, condotta da un giovane di 24 anni, avrebbe travolto un animale selvatico, apparso all’improvviso in mezzo alla carreggiata.

Su entrambi gli episodi sono intervenuti i militari dell’Arma per i consueti accertamenti.