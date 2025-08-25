Biella Chiavazza: consegnati i primi alloggi alle famiglie della palazzina inagibile in via Coppa

Nella giornata di oggi lunedì 25 agosto, in collaborazione coi tecnici del Comune di Biella, Atc Piemonte Nord ha iniziato a consegnare le chiavi dei nuovi e provvisori appartamenti ai primi 4 nuclei familiari i cui appartamenti si trovano nel palazzo in via Coppa che è stato interessato da un incendio nella notte del 16 agosto. Si tratta di inquilini che fino ad oggi erano stati alloggiati in albergo, all'interno dei quali ci sono anche dei minori.

"L’albergo - rende noto l’Agenzia - , dovrà essere lasciato da tali nuclei il prima possibile e comunque non oltre il prossimo 15 settembre, dando modo nel frattempo di attivare gli allacciamenti alle utenze e di organizzarsi, il minimo indispensabile, per soggiornare prima del trasloco dei mobili. Dopo il 15 settembre, Atc non garantirà più il sostegno per l’hotel".



Come già annunciato dal presidente ATC Marco Marchioni, l’Ente non si occuperà invece dell’ospitalità di quei nuclei – sono 4 in tutto – nei confronti dei quali era già stata richiesta la decadenza per il mancato pagamento di più affitti (calmierati medi a 96 euro).

In questo caso sarà l’amministrazione comunale a dover decidere come procedere.