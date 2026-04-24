Lite in Valle Cervo degenera, un uomo finisce in ospedale

Intervento dei Carabinieri in Valle Cervo per una lite in strada che sarebbe degenerata in un’aggressione. È successo nella giornata di ieri, 23 aprile: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 48 anni avrebbe discusso con un altro per motivi da chiarire quando all’improvviso sarebbe stato colpito al volto rimanendo ferito.

All’arrivo dei militari dell’Arma, il presunto aggressore non era più presente sul posto. Il malcapitato, invece, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso, oltre ad essere informato delle rispettive facoltà di legge.