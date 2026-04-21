Dal 50° anniversario del Soccorso Piste Bielmonte un aiuto concreto per Fondazione Angelino

Fondazione Angelino desidera esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Soccorso Piste Bielmonte per la generosa donazione devoluta a favore della Fondazione, frutto della gara notturna organizzata lo scorso mese in occasione del 50° anniversario del Soccorso Piste Bielmonte. Un gesto concreto, capace di racchiudere il significato più autentico della solidarietà: quella che nasce dall’impegno, dalla partecipazione e dall’amore per il proprio territorio, trasformandosi in un sostegno reale e prezioso.

Il ringraziamento della Fondazione va al Presidente Fabio Zanta, al Vicepresidente Sebastiano Viazzo, a Matteo Papale e Maurizio Rossi, presenti al momento della consegna insieme alla Presidente della Fondazione Angelino Renata Zegna Schneider e alla Vicepresidente Cristina Maffeo Borsetti. In iniziative come questa si riconosce il volto più bello della comunità: quello fatto di collaborazione, volontariato e vicinanza concreta. Un valore che assume un significato ancora più forte quando si traduce in un aiuto capace di sostenere l’attività quotidiana della Fondazione. Un ringraziamento speciale viene rivolto inoltre alla famiglia Orleoni, che con grande sensibilità ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Fondazione Angelino rinnova dunque il proprio grazie a tutti coloro che hanno trasformato un anniversario importante in un aiuto reale, confermando come la solidarietà, quando nasce dal territorio, sappia diventare forza condivisa e bene concreto per tutta la comunità.