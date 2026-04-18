Valdilana, approvati rendiconto e variazione di bilancio: ecco gli interventi futuri

Si è svolto nei giorni scorsi, presso le sale dell’ex Asilo Cerino Zegna in frazione Ronco, il consiglio comunale di Valdilana, nel corso del quale sono stati affrontati, tra gli altri, due punti centrali per la vita amministrativa dell’ente: il rendiconto di gestione 2025 e la variazione al bilancio di previsione 2026–2028.

Il rendiconto presentato dall’assessore Ferla e dal presidente del consiglio Role Mucet ha evidenziato uno stato di salute economico positivo, certificato da un avanzo di amministrazione significativo relativo all’annualità 2025, che ha consentito una distribuzione mirata delle risorse sui diversi capitoli di spesa. La successiva variazione di bilancio, oltre a recepire tale avanzo – pari a 879.409,26 euro – ha integrato maggiori entrate, portando il totale

della manovra a 1.521.612,90 euro.

Questo ha reso possibile intervenire su 37 voci di spesa, rafforzando in modo rilevante diversi stanziamenti. La vicesindaca Elisabetta Prederigo, ha sottolineato come le azioni dell’amministrazione tendano, pur riconoscendo la legittimità di visioni differenti, a respingere con fermezza l’idea di una gestione non omogenea del territorio: "Non esistono territori di serie A o di serie B, ma realtà diverse per caratteristiche sociali, storiche e territoriali, che richiedono approcci calibrati e responsabili".

Nel corso del dibattito sono intervenuti anche gli assessori, evidenziando il lavoro svolto nei rispettivi ambiti. In particolare, è stato sottolineato come la gestione del patrimonio comunale sia oggi più capillare, efficiente e sostenibile, grazie alla sinergia tra giunta e uffici, consentendo anche l’introduzione di nuovi servizi, come la pulizia meccanizzata nell’area dell’ex comune di Soprana. È stata inoltre ribadita l’importanza di una visione progettuale di medio-lungo periodo, fondata sulla costruzione di relazioni e reti tra associazioni, giovani e tessuto sociale, già in grado di produrre primi risultati concreti, soprattutto nell’ambito delle politiche giovanili e del sostegno alle realtà locali.

Particolare attenzione è stata posta anche sul potenziamento della comunicazione istituzionale, che sta contribuendo a rendere Valdilana sempre più attrattiva anche verso soggetti esterni, favorendo nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo territoriale. L’assessore al Bilancio, insieme al sindaco Carli, ha infine evidenziato come il rendiconto e la variazione rappresentino la sintesi di un lavoro amministrativo improntato alla sostenibilità economica, alla trasparenza e all’efficacia dell’azione pubblica.

Tra gli interventi più significativi finanziati con la variazione si segnalano: 49.000 euro per manutenzioni straordinarie presso la Caserma dei Carabinieri di Cereie e la caserma dei Vigili del Fuoco di Ponzone; oltre 85.000 euro destinati alle progettazioni necessarie per l’accesso ai bandi; 80.000 euro per interventi strutturali nelle aree dedicate alle politiche giovanili; più di 340.000 euro per mobilità e infrastrutture stradali, per un totale complessivo di 1.320.799,68 euro a cui si aggiunge il contributo per l’acquisto di un’autopompa a favore della stazione dei Vigili del Fuoco di Ponzone.

"Investimenti concreti e progettualità solide – ha dichiarato il sindaco Carli – rappresentano la direzione che questa amministrazione intende perseguire, con una gestione attenta e trasparente, capace di sostenere l’ente nel presente e di costruire le basi per il futuro".

Al termine della seduta, l’amministrazione comunale ha inoltre celebrato, con la consegna di una targa, i dieci anni di presenza sul territorio della sede di Ponzone del Fondo Edo Tempia. Valdilana conferma così il proprio impegno per uno sviluppo equilibrato, sostenibile e condiviso, fondato su responsabilità amministrativa e attenzione alle comunità locali.