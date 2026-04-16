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SPORT | 16 aprile 2026, 08:50

Al Pozzo-Lamarmora il Trofeo Città di Biella

Il ritrovo è fissato alle ore 14

Al Pozzo-Lamarmora il Trofeo Città di Biella

Al Pozzo-Lamarmora il Trofeo Città di Biella

Sabato 18 aprile 2026 lo Stadio Pozzo-Lamarmora sarà il palcoscenico del Trofeo Città di Biella, uno degli appuntamenti più attesi per l’atletica leggera su pista a livello regionale. L’evento, organizzato dall’Unione Giovanile Biella e approvato dalla FIDAL Piemonte (n° 169/pista/2026), richiamerà atleti di diverse categorie, dagli Allievi fino ai Master, offrendo un pomeriggio di sport e competizione di alto livello.

Il ritrovo è fissato alle ore 14, mentre le gare prenderanno il via alle 15 su pista rinnovata e con cronometraggio elettronico.

Ricco e variegato il programma:

  • Categorie maschili e femminili (All-Jun-Prom-Sen-Master): 100 m, 400 m, 1500 m, 400 hs e salto in lungo
  • Cadetti e Cadette: 80 m e 1000 m
  • Gara extra: staffetta 4x800 m per tutte le categorie

Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due gare, rendendo la competizione dinamica e ben distribuita.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara. Inoltre, il Trofeo Città di Biella verrà assegnato alla società con il punteggio complessivo più alto, calcolato in base ai piazzamenti degli atleti.

s.zo.

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