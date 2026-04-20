Bella prova per Matteo Lometti, è 18° alla Maratona del Lago di Annecy

Bella prova per Matteo Lometti. Nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, il runner biellese è giunto 18° alla Maratona del Lago di Annecy, avvenuta in alta Savoia, in Francia, con un tempo pari a 2h 33’ 16’’, a soli 10 secondi dal suo personale.

“Sono molto soddisfatto perché la giornata non è stata semplice – spiega - Venivo da mesi non semplici dopo il ritiro di Valencia, quindi l’obiettivo principale era tornare a correre una maratona solida, senza forzare troppo nella prima parte. Sono passato a metà in un tempo pari a 1h 15’ 27’’, in linea con quello che avevo programmato, cercando di gestire il ritmo anche in funzione delle condizioni meteo perché il caldo si è fatto sentire. Nella seconda parte ho avuto un leggero calo ma sono riuscito a restare sempre dentro la gara senza mai cedere davvero: è stato sicuramente l’aspetto più importante. Nel finale sono anche riuscito a recuperare diverse posizioni, passando dal 28° al 18° posto”.

Tra le cose che hanno più colpito Lometti è stato il tifo: “Lungo tutto il percorso c’era un sostegno incredibile, continuo. Raramente si vede e, nei momenti più difficili, fa la differenza. Questa è una gara che mi dà fiducia: la maratona è tornata su buoni livelli e questo era l’obiettivo principale. Ora mi prendo qualche giorno per recuperare e poi penserò ai prossimi impegni”.