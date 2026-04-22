Verrone, nuovo nido in dirittura d’arrivo: apertura prevista in autunno

Il nuovo asilo nido del Comune di Verrone è ormai alle fasi finali. I lavori all’interno della struttura sono già stati completati grazie ai fondi del PNRR, mentre in queste settimane si sta ultimando l’area esterna. La conclusione complessiva del cantiere è prevista tra giugno e agosto, ma per l’ingresso dei bambini bisognerà attendere l’autunno, anche in considerazione dei tempi necessari per ottenere tutte le autorizzazioni.

I piccoli attualmente ospitati nel vecchio nido saranno trasferiti nella nuova struttura, completamente rinnovata e dotata di spazi moderni e funzionali. Restano da completare gli arredi, già selezionati dal Comune, che ha scelto di affidarsi a ditte italiane. Per il prossimo anno educativo sono già circa 30 i bambini iscritti.

"Durante tutta la fase dei lavori - spiega il sindaco Gian Luca Bazzan -, la cooperativa che gestisce il servizio ha continuato a operare nelle vicinanze del cantiere senza particolari criticità, garantendo continuità alle famiglie e organizzando al meglio le attività e di questo la ringraziamo".

Dal punto di vista strutturale, il nuovo nido sarà all’avanguardia: dotato di impianto fotovoltaico, riscaldamento a pavimento e pompe di calore, offrirà ambienti adeguati agli standard più recenti. All’esterno è prevista anche una pergola coperta, pensata per le attività all’aperto.

Il progetto andrà però anche oltre alla funzionalità dell'immobile oggetto di interventi, porterà infatti benefici anche agli spazi comunali esistenti. Con il trasferimento nel nuovo edificio, i locali del vecchio nido verranno riutilizzati: al piano superiore sarà ricavato un alloggio destinato alle emergenze abitative, mentre un’altra area sarà dedicata agli anziani.

"È bello pensare a spazi che avvicinano l’inizio e la fine della vita, creando un legame positivo all’interno della comunità. Inoltre non dismettiamo lo stabile esistente", conclude il sindaco Gian Luca Bazzan. Il valore complessivo dell’intervento è pari a 963 mila euro, finanziati attraverso il PNRR, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 150 mila euro.