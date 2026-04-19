Benna, giornata ecologica: raccolti 15 sacchi di rifiuti FOTO e VIDEO

Si è svolta oggi, domenica 19 aprile, la giornata ecologica a Benna, con una buona partecipazione di cittadini e volontari impegnati nella pulizia del territorio.

Il bilancio dell’iniziativa è positivo, come sottolineato dal sindaco Cristina Sitzia: "È andata bene. Negli anni scorsi avevamo organizzato interventi più estesi, con pulizie diffuse in tutto il paese l'anno passato in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini, o giornate ecologiche simili a questa. Oggi possiamo parlare di un intervento più “soft”, ma comunque significativo".

Durante la mattinata sono stati raccolti circa 15 sacchi di rifiuti, composti in gran parte da mozziconi di sigarette, bottiglie e lattine. Le operazioni si sono concentrate soprattutto lungo le principali vie di accesso come via Matteotti, aree particolarmente soggette al passaggio di veicoli. Proprio questa caratteristica ha portato a una riflessione: "Si tratta di zone di transito – ha aggiunto il sindaco – e viene da pensare che molti rifiuti vengano gettati dai finestrini delle auto".

Un ringraziamento speciale da parte del primo cittadino è stato rivolto ai volontari, ai cittadini che hanno partecipato e ai gruppi di supporto, tra cui la Protezione Civile di Vigliano, per il contributo dato alla buona riuscita della giornata e anche al Gruppo Alpini di Benna che a fine giornata ha accolto tutti i partecipanti per il pranzo.