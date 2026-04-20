Golf Club Cavaglià, tornei e gare: ecco i vincitori FOTO

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato l’evento Centinari Golf Cup, gara a coppie con formula 4pm (18 buche, Stableford). Una settantina i partecipanti che sono stati allietati da una degustazione di “bollicine” di Franciacorta. Nel lordo vittoria di Simone Bucino e Paolo Protti con lo score di 39. Nel netto successo di Enrico Boscono e Piero Ceresa con 46, seguiti da Paolo Maza e Simona Rosazza Gianin con 45 e Daniele Tonso e Mauro Ariel Blanc con 45. Prima coppia mista Alessandro Caffi e Daniela Magni con 44.

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la prova del circuito con finale nazionale e internazionale Apart Revolution Tour (18 buche Stableford, 5 categorie). I vincitori di categoria accedono alla finale nazionale in programma il 16 ottobre a Le Fonti. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 39, 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Mario Protto Cavaglià 38, 2° Netto Giulia Meggiorin Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Pierangelo Masperi Laghi 39, 2° Netto Lucio Salogni Cavaglià 37. 4a categoria: 1° Netto Francesco Girardi Cavaglià 39, 2° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 39. 5a categoria: 1° Netto Anna Maria Lo Conte Cavaglià 40, 2° Netto Raffaella Casalino Cavaglià 39. Nearest unico buca 6 Luca Mauri m. 1,09. Nearest unico buca 9 Mauro Malinverni m. 3,48. Nearest unico buca 12 Andrea Torricella m. 1,41.

Il mese di aprile al Golf Club Cavaglià si chiude con due appuntamenti sempre molto attesi. Sabato farà tappa il circuito il 28° Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Accederà alla finale nazionale del 17 ottobre il 1° netto assoluto. Dopo la premiazione rinfresco. Domenica c'è in programma il 23° Dab Golf Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie). La gara è valida come sfida interclub con gli amici del Golf Gressoney. Prevista confezione di birra in omaggio a tutti i partecipanti e a fine gara dopo la premiazione, degustazione di birre e rinfresco con pasta. Info e iscrizioni: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it

Un’anticipazione sui prossimi eventi. Il mese di maggio si aprirà venerdì 1 con la prima edizione della Cave du Roi "Swing to Open d'Italia" mentre domenica 3 ritorna l’attesa "Butcher Cup" che si preannuncia molto "gustosa e saporita".