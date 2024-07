Tecnologico, ecosostenibile: Verrone avrà un nuovo nido, ma anche un centro incontro anziani

Un nuovo asilo nido, un nuovo centro incontro anziani e un alloggio da utilizzare in caso di emergenze abitative. Sono le novità del Comune di Verrone, dove dopo una battuta di arresto riprenderanno a breve i lavori per la costruzione del nuovo nido realizzato con fondi PNRR per un importo pari a 963 mila euro (ai quali si aggiunge un co-finanziamento da parte dell’Ente di € 150.000,00), ma non solo. La nuova giunta ha anche immaginato nello spazio dove si trova ora quello che sarà il vecchio asilo di ricavare un appartamento per le emergenze abitative e un centro incontro anziani.

“Il nuovo sarà completamente all'avanguardia con fotovoltaico, riscaldamento a pavimento, pompe di calore – spiega il vice sindaco Cinzia Bossi - . Un gioiellino che potrà accogliere fino a 32 bambini. E nelle ultime settimane abbiamo anche immaginato come utilizzare quelli che saranno i vecchi spazi: ricavando al piano sopra un alloggio da usare per le emergenze abitative e una sala per gli anziani. A settembre convocheremo un'assemblea durante la quale illustreremo loro il progetto”.

I lavori per la realizzazione del nuovo nido erano iniziati a fine 2023 e si erano fermati perchè durante gli scavi la ditta si era imbattuta nel ritrovamento di una cisterna di cui non se ne conosceva l'esistenza. Ora sono stati effettuati tutti i controlli del caso, e il cantiere riprenderà. Se non ci saranno intoppi chiuderà tra agosto e novembre 2025.

“Il nido vecchio necessitava di interventi importanti dal punto di vista sismico – conclude il vice sindaco - . E quando ci si è presentata l'occasione di realizzarne uno nuovo abbiamo colto l'occasione al volo immaginando però già anche il riutilizzo dei locali vecchi”.