Borriana, consiglio comunale: bilancio, ATAP e rifiuti tra i temi in agenda

È stata convocata per giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19.30 la seduta ordinaria del Consiglio comunale, che si terrà in forma pubblica presso la Sala consiliare “Falcone e Borsellino” in piazza Mazzini.

All’ordine del giorno figurano diversi punti di rilievo per l’attività amministrativa dell’ente. Dopo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio sarà chiamato a ratificare una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 già adottata dalla Giunta e ad approvare il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2025.

Tra i temi centrali anche una nuova variazione al bilancio di previsione e la nomina del revisore dei conti per il triennio 2026-2028. In discussione inoltre le modifiche statutarie della società ATAP S.p.A., così come una convenzione con il Consorzio smaltimento rifiuti (Co.S.R.A.B.) per l’utilizzo di fototrappole finalizzate al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.

Il Consiglio affronterà anche il rinnovo della convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata dell’ufficio procedimenti disciplinari e una revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Chiude l’ordine del giorno una modifica al Piano regolatore generale comunale, relativa alla correzione di errori materiali e all’aggiornamento degli elaborati cartografici digitalizzati.

La seduta è aperta al pubblico.