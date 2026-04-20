TT Biella: Terminati Grand Prix Giovanile e campionati a squadre

Nell’ultimo weekend si sono conclusi il Grand Prix Giovanile e i campionati a squadre nazionali e regionali di tennistavolo. Nel Grand Prix il TT Biella si è piazzato, tra ben 34 società, al secondo posto, alle spalle dell’inarrivabile Verzuolo. Nei campionati a squadre maschili, nell’ultima giornata; il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 7 incontri, che hanno avuto il seguente esito: sei vittorie in B2, C2 e D2(3) e D3 e un pareggio in D1. Tre le promozioni alla serie superiore: la squadra di D3 “TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin”; la squadra di D2 “TT Biella - Unipol Renaldo” e la squadra di D1 “TT BIELLA Biella-Legno”. Per un bilancio definitivo, si dovranno ancora attendere gli esiti dei play-off della serie B femminile e della C2 maschile. Intanto l’attività prosegue: a fine settimana iniziano, a Terni, i Campionati Italiani Giovanili per le categorie dall’under 11 all’under 17, che vedranno impegnati diversi atleti del vivaio TT Biella.

Grand Prix Regionale Giovanile.

È giunto al termine il Grand Prix Giovanile. Domenica, infatti, a Novara, al PalaVerdi di via Celestino Sartorio, si è disputata la fase finale di questa bella kermesse che coinvolge un grande numero di giovani praticanti il tennistavolo. Alla fase finale, come da tradizione, prendono parte esclusivamente i migliori di ogni categoria di età: i primi venticinque nelle categorie maschili e le prime quindici in quelle femminili.

Alle cinque prove precedenti, spesso disputate contemporaneamente in due sedi diverse, hanno preso parte oltre trecento giovani atleti in rappresentanza di 34 sodalizi sportivi, dei quali 28 appartenenti al Piemonte e 6 “Extra regione”: gli aostani del Coumba Freide e i liguri di Savona, Vallecrosia, Genova, Toirano e Chiavari.

Sono stati ammessi alle premiazioni i primi otto di ogni categoria nel computo finale delle sei prove disputate. Il TT Biella era presente con undici ragazzini e tutti, alla fine, hanno ricevuto un premio.

Nel femminile Cristina Fazzari sia nell’under 15 sia nell’under 17 e Chiara Palma nell’under 21.

Nel maschile, negli under 9 Mattia Posillipo; negli under 11, Giacomo Riva, Alessandro Rizzo, Lorenzo Piemontese; negli under 13, Giacomo Riva, Alessandro Rizzo, Daniele Milanesi e Davide Ronsisvalle; negli under 15, Jacopo Siciliano; infine, negli under 21 Gabriele Carisio.

Sono state premiate anche le prime dieci società; Il TT Biella, confermando la bontà del vivaio, si è classificato in seconda piazza alle spalle dell’inarrivabile Verzuolo. Ha ritirato il premio il bravo Leonardo Mercuri.

Campionati a squadre.

Serie B2 - Girone D.

Il team deI TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo, che ha militato nel girone D della serie B2 nazionale, ha chiuso la competizione con la vittoria, per 5 a 3, conquistata tra le mura casalinghe, contro il Villaggio Sport di Chiavari. I liguri, privi dell’indisponibile Vercesi, hanno affiancato ai due titolari, Puppo e Marani, il giovane Pareti. Per i colori di casa hanno giocato David Dabbicco, Giacomo Forno e Matteo Passaro, quest’ultimo poi sostituito da Francesco Gamba. Ai tre punti ottenuti a scapito del giovane rincalzo, si sono aggiunti i due conquistati su Marani da parte di David Dabbicco (9/3/10) e di Francesco Gamba (-6/11/-8/8/12). I punti degli ospiti arrivano per mano di Puppo, atleta di livello superiore, su Dabbicco e Gamba, e quello iniziale di Marani su Giacomo Forno (8/7/-6/-10/8). La classifica finale vede in testa, promosso in B1, il Verzuolo; in seconda piazza l’Area 172; in terza posizione, il Villaggio Sport, seguito, a pari merito, con 12 punti, dal TT BIella e dall’Enjoy di Collegno; A quota dieci, il Genova della Compagnia Luigi Rum, e, in fondo classifica, il Moncalieri e il Cus Torino, entrambe retrocesse in C1.

Classifica finale: A4 Verzuolo Scotta,28; Asd Area 172,24; Villaggio Sport Tt,18; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,12; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,12; Luigi Rum Compagnia Unica,10; Asd Tt Gasp Moncalieri,6; Asd Cus Torino,2.

Serie C2 - Girone A.

Anche il massimo campionato regionale di serie C2 ha visto la formazione del TT BIELLA Farmacia Balestrini vittoriosa nel derby contro i cossatesi dello Splendor. Impegnati tra le mura amiche del PalaSantoStefano, i biellesi hanno chiuso con una netta vittoria per 5 a 1. Due punti del capitano Luca Lanza su Bianchetto e Marangone, due di Giacomo Cenedese su Pronesti e Bianchetto e uno di Lodovica Motta, battuta da Marangone, su Pronesti. La compagine termina la regular season al terzo posto, alle spalle del Novara e del Regaldi: questo posizionamento consente di prendere parte ai prossimi play-off promozione, senza peraltro alcuna velleità.

Classifica finale: Tt Novara C,20; G.S. G. Regaldi Novara,18; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,14; Asd Tt Gasp Moncalieri B,10; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,10; Tennis Tavolo Torino C,10; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,4.

Serie D1 – Girone C.

Un buon campionato anche quello disputato dal team del TT BIELLA Biella-Legno che ha giocato in serie D1. A Vercelli, nell’ultima giornata, i lanieri hanno chiuso il match con un pareggio. 3 a 3. Ai due punti del capitano Stefano Erba, sceso in campo in sostituzione di Gabriele Marfisi, si è aggiunto quello di Stefano Torrero su Barone. I punti dei “bicciolani” sono arrivati per mano di Schillaci e Barone su Federica Prola e di Blancussi su Stefano Torrero. La classifica finale vede la squadra in seconda piazza, tra le due formazioni aostane del Coumba Freide. Al quarto posto lo Splendor seguito a sua volta da Vercelli ed un team di Alpignano. Chiudono la lista la Sisport e l’altra compagine del Valledora.

Classifica finale: Coumba Freide A,23; Tt. Biella-Legno,20; Coumba Freide B,19; Asd Splendor - Gentile Impianti,18; Tt Vercelli Team Bosco,13; Valledora Alpignano Superpigiamini,9; Valledora Alpignano Top Gun,5; Sisport B,3.

Serie D2 – Girone A.

Nel girone A di D2 la squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano chiude il campionato in bellezza con le netta vittoria, per 5 a 1, in quel di Trecate. Due punti del capitano Michele Motta, due di Gianni Massazza e uno di Federico Arno, poi battuto, nell’ultima partita da Vitali (5/7/-9/-10/7). Completavano la formazione di casa Popa e Migliorato. Il girone se lo aggiudica l’Oleggio, seguito ad una lunghezza dalla formazione ossolana Junior. Il TT Biella chiude in terza posizione, seguito dal Novara, dall’altra squadra ossolana del Mulino San Giorgio e dal Baveno. Completano la classifica lo Splendor di Cossato e l’Oratorio S. Giuseppe di Trecate.

Classifica finale: Tt. Oleggio B Bar Italia 61,23; Tt. Ossola 2000 Junior,22; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,19; Tt Novara A,16; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,13; Baveno B,9; Asd Splendor - Siviero Elettronica,6; San Giuseppe,2.

Serie D2 – Girone C.

Le altre due formazioni che disputano il campionato di serie D2 sono inserite nel girone C. Per il team del TT Biella - Unipol Renaldo il calendario prevedeva lo scontro al vertice con l’Ivrea giocato fuori casa. Per i biellesi era sufficiente un pareggio per chiudere al primo posto l’intera competizione; tuttavia, scesi in canavese con la formazione al completo, hanno chiuso il match con la bella vittoria per 4 a 2. Pronti, via e l’incontro è già in cassaforte; inizia Maurizio Rondi che si impone al giovane Prelle, poi è la volta di Andrea Manicotto su Benedetto, quindi è Roberto Fazzari a conquistare il terzo punto superando Mannino; con la vittoria del capitano Andrea su Prelle, i giochi sono fatti. Le ultime due partite, ormai ininfluenti, si chiudono entrambe con una nostra sconfitta; prima Mannino supera Traian Muscalu e poi Benedetto batte, in rimonta e agli spareggi della bella, Roberto Fazzari(-14/-5/3/5/10). La formazione del TT Biella - Barbera Auto ha giocato invece venerdì sera ad Alpignano contro una locale formazione. Vittoria dei portacolori biellesi con il punteggio di 4 a 2, con il non ancora undicenne Giacomo Riva sugli scudi. Due le vittorie da lui ottenute, su Nathan D’Agostino e su Casotto. A completare il risultato il punto di Gabriele Carisio, vincente contro Casotto (5/-9/9/-12/7) e quello di Hana Hamad opposto a Giacchetta. I punti dei padroni di casa arrivano per mano di D’Agostino su Hamad (-8/7/10/-8/12) e di Giacchetta su Carisio (-11/7/4/-7/5). La classifica del girone vede al vertice, e con relativa promozione in D1, il team del TT Biella - Unipol Renaldo, con tre lunghezza di vantaggio sugli eporediesi; segue il Pont-Donnas e quindi il TT Biella - Barbera Auto in quarta posizione.

Classifica finale: Tt. Biella - Unipol Renaldo,26; Asdtt Ivrea,23; Tt Pontdonnas,14; Tt. Biella - Barbera Auto,13; Valledora Alpignano Lions,11; Coumba Freide,9; Sisport A,8; Valledora Alpignano Next,7.

Serie D3 – Girone B.

A chiudere una gran bella giornata di campionato, ci ha pensato la squadra dei giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, che milita nel girone B della serie D3. Opposti, in casa, al team dell’Enjoy, i lanieri chiudono il match con un netto successo. Cinque a uno l’esito finale con i quattro moschettieri tutti a segno. Due punti di Jacopo Siciliano, su Avenati e Fontanarosa, uno di Davide Ronsisvalle su Lo Cicero, uno di Daniele Milanesi su Avenati e uno di Lorenzo Piemontese, battuto da Lo Cicero, su Fontanarosa. La squadra termina il campionato imbattuta in vetta alla classifica in condivisione con il Santhià, che ha gli stessi punti (18) e che, negli scontri diretti, entrambi pareggiati, ha la stessa differenza set (25 vinti e 25 persi). E’ solamente la differenza tra punti fatti e punti subiti che dirime la questione, con il vantaggio del TT Biella per 464 contro 446. In terza posizione termina l’Aosta poi lo Splendor quindi l’Ivrea. Chiudono la Sisport e l’Enjoy.

Classifica finale: Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,18; Santhia,18; Coumba Freide,15; Asd Splendor - Mb Line,13; Asdtt Ivrea A,11; Sisport C,5; Enjoy Young,4; ..