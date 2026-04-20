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SPORT | 20 aprile 2026, 15:30

Ippon 2, oro per Marta Buono all’Open League di Riccione

Ippon 2, oro per Marta Buono all’Open League di Riccione

Ippon 2, oro per Marta Buono all’Open League di Riccione

Lo scorso fine settimana ben 1665 atleti, in rappresentanza di 321 società FIJLKAM, hanno preso parte a Riccione alla seconda tappa dell’Open League, competizione di karate valida per il ranking nazionale in vista dei prossimi campionati mondiali di fine anno.

Gli atleti presenti della Ippon 2 hanno interpretato al meglio la gara e ancora una volta ha spiccato il volo Marta Buono che, nella nuova categoria +68 kg, ha conquistato l’oro al termine di una competizione impeccabile senza subire alcun punto.

Ottima prova anche per Filippo Mosca nella categoria -84 kg. Dopo aver chiuso sul 7-7 contro Pezzotti, atleta della Nazionale e leader di categoria, Mosca, nei ripescaggi, ha superato nettamente un forte avversario campano per 10-1. Nella finale per il bronzo ha affrontato il toscano Bozzi in un incontro molto equilibrato che si è concluso 5-5: a decidere è stato il primo punto messo a segno che ha premiato Bozzi. Per Mosca resta comunque un significativo quinto posto.

Buona prestazione anche per Irene Perino nella categoria -61 kg, impegnata in cinque combattimenti. Dopo lo stop al terzo incontro (2-1) contro l’azzurra Marenco, ha superato il primo turno di recupero ma si è fermata successivamente contro l’atleta che ha poi conquistato il bronzo. Per lei un positivo settimo posto.

Tra gli Under 14, Tommaso Strazzeri (-63 kg) ha vinto due incontri prima di fermarsi al terzo, senza possibilità di ripescaggio.

Aurora Fattori e Cristian Spilinga si sono fermati invece al primo turno; i loro avversari hanno perso in finale di poule, precludendo così il loro accesso ai ripescaggi. Restano comunque prove incoraggianti e convincenti anche per loro.

Gli atleti sono stati seguiti in gara dall’allenatore Alessandro Demargherita.

c. s. Ippon 2 g. c.

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