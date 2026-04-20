Ippon 2, oro per Marta Buono all’Open League di Riccione

Lo scorso fine settimana ben 1665 atleti, in rappresentanza di 321 società FIJLKAM, hanno preso parte a Riccione alla seconda tappa dell’Open League, competizione di karate valida per il ranking nazionale in vista dei prossimi campionati mondiali di fine anno.

Gli atleti presenti della Ippon 2 hanno interpretato al meglio la gara e ancora una volta ha spiccato il volo Marta Buono che, nella nuova categoria +68 kg, ha conquistato l’oro al termine di una competizione impeccabile senza subire alcun punto.

Ottima prova anche per Filippo Mosca nella categoria -84 kg. Dopo aver chiuso sul 7-7 contro Pezzotti, atleta della Nazionale e leader di categoria, Mosca, nei ripescaggi, ha superato nettamente un forte avversario campano per 10-1. Nella finale per il bronzo ha affrontato il toscano Bozzi in un incontro molto equilibrato che si è concluso 5-5: a decidere è stato il primo punto messo a segno che ha premiato Bozzi. Per Mosca resta comunque un significativo quinto posto.

Buona prestazione anche per Irene Perino nella categoria -61 kg, impegnata in cinque combattimenti. Dopo lo stop al terzo incontro (2-1) contro l’azzurra Marenco, ha superato il primo turno di recupero ma si è fermata successivamente contro l’atleta che ha poi conquistato il bronzo. Per lei un positivo settimo posto.

Tra gli Under 14, Tommaso Strazzeri (-63 kg) ha vinto due incontri prima di fermarsi al terzo, senza possibilità di ripescaggio.

Aurora Fattori e Cristian Spilinga si sono fermati invece al primo turno; i loro avversari hanno perso in finale di poule, precludendo così il loro accesso ai ripescaggi. Restano comunque prove incoraggianti e convincenti anche per loro.

Gli atleti sono stati seguiti in gara dall’allenatore Alessandro Demargherita.