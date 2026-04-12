Tanto cuore ma non basta, TeamVolley sconfitto a Rivarolo

Dopo una Pasqua decisamente poco serena, il TeamVolley Lessona era chiamato a un’impresa per espugnare il campo di Rivarolo Canavese . Le biancoblu hanno lottato per quattro set, per poi cedere a testa alta contro una delle formazioni di vertice del girone nazionale di Serie B2. Il 3-1 è comunque un altro piccolo passo del percorso.

Lessonesi in campo con Caimi palleggio e Sola opposto, Bordignon e Diego in banda, capitan Fizzotti libero, Bonini e Barbonaglia al centro.

Avvio di primo set confusionario: i primi sette scambi terminano con un solo punto pulito. Le canavesane reggono il pallino, Bonini mantiene il TeamVolley a contatto fino al 3-0 che porta al time-out ospite sul 14-10. Rivarolo rientra impreciso, ma si assesta e sul 18-14 il gioco è ancora fermo. Debutta Macchieraldo sotto-rete, ma il finale è tutto delle padrone di casa che si impongono 25-18.

Nel secondo parziale Rivarolo regala ancora alti e bassi. La buona partenza viene vanificata da tre errori consecutivi, nel frattempo entra in partita anche Filippini e il 2-6 aperto comporta un bel vantaggio per le biancoblu. Le canavesane escono dal time-out più precise, rimontano e impattano: prima a quota 15, poi 17. Una parallela di Diego e la solita Bonini scavano il +2, le avversarie rispondo con quattro punti in fila ma poi si spengono. Il finale è un capolavoro del TeamVolley: due volte Bordignon, altrettante Macchieraldo e la solita Filippini firmano la cinquina che vale il 22-25.

Il terzo set si apre sull’onda lunga dell’entusiasmo e le lessonesi volano sul 2-5 dopo un muro di Macchieraldo. Le padrone di casa replicano con un 8-0 eloquente. La fase centrale della frazione è un punto-a-punto, in cui però il TeamVolley rimane a galla anche grazie a sei errori consecutivi delle avversarie. Bordignon, Macchieraldo e Filippini approfittano del solito “basso” per ricucire fino al -4. A quel punto Rivarolo schiaccia il gas e si porta in vantaggio: il 25-20 arriva da un servizio a rete di Bordignon.

Quarto set entusiasmante, con un ribaltone dietro l’altro. Dal 2-3 al 6-3, dal 6-3 al 6-9 con un parzialone chiuso da un ace di Caimi. Le avversarie sfruttano il time-out per ripartite nella loro versione migliore e infilano un 8-3 che permette loro di riprendere in mano il destino della frazione. Tuttavia, a questo punto il tabellino torna a colorarsi di rosso e il TeamVolley ne approfitta. Dal 16-13 ci si ritrova sul 18 pari, grazie a un bell’attacco di Sola. Rivarolo tenta di scappare sul 21-19 ma una super-Filippini corregge il punteggio sul 21-22. Il tie-break sfuma per via di un paio di ottime battute delle canavesane, fino al 25-23.

Coach Alessio Bellagotti dichiara: “Questa settimana è stata particolare a livello emotivo, per me e per noi. Nonostante tutto abbiamo comunque provato a preparare bene la partita di Rivarolo, non volevamo che la vittoria con Alba fosse solo un’isoletta felice nel nostro percorso e abbiamo battagliato come potevamo. Sola è scesa in campo da titolare nel ruolo di opposto. Il primo set non ci ha sorriso: loro sono partite forte in difesa, a muro e in battuta. Poi, come contro Lasalliano, abbiamo scelto di reagire fornendo una prestazione tosta, al netto di qualche errore tattico e di qualche imprecisione a muro che ci hanno limitato. Importante il quarto set, con tanti alti e bassi: sul 21-22 abbiamo sfiorato il tie-break. Ognuno di noi ha lottato. C’è sempre rammarico per la sconfitta ma ci interessava unicamente il lato agonistico perché vogliamo rendere utili e belle tutte le partite. Nella prossima settimana lavoreremo duro per vincere in casa contro la giovane Igor, squadra che sa mettere in difficoltà tutti. Dovremo essere sul pezzo”.

SERIE B2 Girone A - 22a giornata

Centro polisportivo comunale di Rivarolo C.se (TO)

Finimpianti-GP Rivarolo Canavese Volley – TEAMVOLLEY LESSONA 3-1

(25-18/22-25/25-20/25-23)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 2, Daffara, Bordignon 12, Diego 5, Cavaliere 1, Bonini 9, Macchieraldo 9, Barbonaglia, Filippini 13, Sola 4, Fizzotti (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.