Scuola Pallavolo Biellese, uniti dalla stessa energia: al Pajetta torna l’Enercom Day

Insieme, diamo energia a Biella. La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di annunciare il ritorno di un appuntamento ormai canonico: l’Enercom Day.

Quella con sede a Crema è una delle maggiori aziende private a livello nazionale nel settore delle energie sostenibili, e fa parte della squadra di sponsor che ogni stagione sostiene la nostra vasta attività sportiva. Un legame peraltro “fortunato”, considerando il recente trionfo della formazione Under17 arancioblu al Bear Wool Volley: quel collettivo imbattibile sfoggiava proprio il nome di Enercom.

E sabato 18 aprile Enercom scenderà ancora in campo con noi! Al PalaPajetta di Biella si disputeranno infatti i match della 23° giornata dei campionati regionali di Serie C e Serie D, che vedranno i nostri team impegnati contro lo stesso avversario: l’Alto Canavese Volley di Cuorgnè.

Questo il programma:

Serie D – ore 17

M-AppHotel SPB – Alto Canavese Volley

Serie C - ore 20.30

Ilario Ormezzano Sai SPB – Alto Canavese Volley

Oltre alle emozioni implicite nelle due delicatissime partite, il pubblico potrà anche apprezzare le tante sorprese organizzate da Enercom. I collaboratori distribuiranno infatti svariati gadget, tra cui zainetti, matite e portachiavi dotati di torce. Queste – se accese e spente – potranno essere usate per organizzare una luminosa coreografia sugli spalti del PalaPajetta.

Sarà disponibile anche un particolare servizio: gli operatori di Enercom forniranno una consulenza precisa e affidabile a coloro che verranno al palazzetto muniti di una bolletta recente, per offrire un rapido confronto con le proprie offerte. Dulcis in fundo, lo sponsor premierà il miglior giocatore in campo nelle rispettive partite: ai due MVP verrà consegnato un originale Monopoly targato Enercom, un’edizione del notissimo gioco da tavolo ideata per portare i temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica a un vasto e giovane pubblico.

A curare l’organizzazione è il capitano della prima squadra biellese, Filippo Agostini: «Siamo molto felici di avere Enercom al nostro fianco! Sabato 18 aprile l’azienda non sarà semplicemente sugli spalti del palazzetto, ma scenderà in campo con noi. Il senso della collaborazione con SPB è proprio questo: trasformare una sponsorizzazione in una presenza reale, viva, dentro a ciò che facciamo. Un partner con cui condividiamo una visione: lo sport come energia che muove le persone, una forza fatta di relazioni, fiducia e obiettivi comuni. Un rapporto che si fonda anche sui valori condivisi di sostenibilità e innovazione. Sabato 18 aprile sarà dunque una giornata in cui sport ed energia si incontreranno, dentro e fuori dal campo, coinvolgendo tutta la nostra comunità».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Ci tengo a rilanciare l’invito a tutti i tifosi: venite al PalaPajetta ad assistere ad entrambe le nostre partite. Ringrazio ovviamente lo staff di Enercom, sempre disponibilissimo, e che sarà sicuramente ben lieto di fornire un’assistenza efficiente a chiunque si mostrerà interessato. Voglio anche esprimere la riconoscenza dell’intera SPB per i gadget, gli omaggi e i premi che hanno messo a nostra disposizione. Siamo davvero molto felici della loro presenza e confidiamo in una bella affluenza da parte dei nostri tifosi».