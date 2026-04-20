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SPORT | 20 aprile 2026, 11:20

Buone prove per la Piemonte Ginnastica FOTO

Buone prove per la Piemonte Ginnastica

Buone prove per la Piemonte Ginnastica

Due weekend consecutivi di gare per la ASD Piemonte Ginnastica. Le ragazze di Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini, nella gara regionale di squadra svoltasi a Candelo il 12 aprile, nel Livello C, Junior e Senior, Giulia Gallo, Giorgia Falcetti e Sophie Rizzo si sono classificate 5°, Sofia Piccaluga, Rebecca Pulze, Aurora Cinguino ed Elisa Tricarichi Perruccio 6°, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, e Claudia Coden 8°. 

Nel Livello B, Junior e Senior, Alessandra Mosca, Alice Guidetti, Vittoria De Santo e Maria Vittoria Rossi si posizionano 7° mentre le Allieve Chloe Bossolo, Sara Furno Marchese, Anita Seira, Anna Magliola ed Arianna Schiavone 19°. Sabato e domenica 19 e 20 aprile, nel circuito PGS promozionale RitmicAmica a S. Maurizio Canavese, belle prove per Margherita Russo 7° e Katrin Piscopo 19° nella Cat. Esordienti. Serena Marrazzo 15°, Amelie Tonello 19°, Adele Brondani 21° ed Ester Bagnasacco 27° tra le Mini. 

Nella Cat. Propaganda Angelica Campagnolo è 14°. Le fantastiche Supermini – non ancora 8 anni compiuti – allenate dalle aspiranti tecniche Rebecca Pulze e Sophie Rizzo e Sofia Berrone, partecipano ad una bella festa sportiva: naturalmente nessuna classifica ma una festante premiazione per tutte. Sono Bianca Disderi, Ella Grillenzoni, Altea Zappalà, Adele Seira, Ginevra Magliola e Lavinia Fusetto.

c. s. Piemonte Ginanstica g. c.

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