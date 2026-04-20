Buone prove per la Piemonte Ginnastica FOTO

Due weekend consecutivi di gare per la ASD Piemonte Ginnastica. Le ragazze di Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini, nella gara regionale di squadra svoltasi a Candelo il 12 aprile, nel Livello C, Junior e Senior, Giulia Gallo, Giorgia Falcetti e Sophie Rizzo si sono classificate 5°, Sofia Piccaluga, Rebecca Pulze, Aurora Cinguino ed Elisa Tricarichi Perruccio 6°, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, e Claudia Coden 8°.

Nel Livello B, Junior e Senior, Alessandra Mosca, Alice Guidetti, Vittoria De Santo e Maria Vittoria Rossi si posizionano 7° mentre le Allieve Chloe Bossolo, Sara Furno Marchese, Anita Seira, Anna Magliola ed Arianna Schiavone 19°. Sabato e domenica 19 e 20 aprile, nel circuito PGS promozionale RitmicAmica a S. Maurizio Canavese, belle prove per Margherita Russo 7° e Katrin Piscopo 19° nella Cat. Esordienti. Serena Marrazzo 15°, Amelie Tonello 19°, Adele Brondani 21° ed Ester Bagnasacco 27° tra le Mini.

Nella Cat. Propaganda Angelica Campagnolo è 14°. Le fantastiche Supermini – non ancora 8 anni compiuti – allenate dalle aspiranti tecniche Rebecca Pulze e Sophie Rizzo e Sofia Berrone, partecipano ad una bella festa sportiva: naturalmente nessuna classifica ma una festante premiazione per tutte. Sono Bianca Disderi, Ella Grillenzoni, Altea Zappalà, Adele Seira, Ginevra Magliola e Lavinia Fusetto.