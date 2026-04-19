Ti piace leggere insieme ad altri? A Andorno si organizza il gruppo di lettura per adulti

Ti piace leggere? Vuoi condividere la tua passione con altri lettori? Nel comune di Andorno Micca c’è l’intenzione di organizzare un gruppo di lettura per adulti, con una serie di incontri che si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: 015.2478101 o 015.2478118.
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