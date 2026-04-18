Anffas Biellese in visita al cinema di Candelo

Lunedì scorso diverse persone con disabilità, che frequentano il Centro Diurno di Anffas Biellese, a Gaglianico, sono stati ospiti della famiglia Tomelleri, al cinema “Verdi” di Candelo.

“È stata una mattinata molto piacevole - spiega Cristina Neggia, accompagnatrice del gruppo della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese -. Ci sono state mostrate le sale e i vari strumenti professionali di proiezione, di ieri e di oggi. Grazie al lavoro di alcune nostre volontarie, che hanno raccolto video e fotografie negli ultimi tempi, è stato possibile mostrare il tutto sul grande schermo. Per tutti noi è stata una bella emozione, anche divertente. Si trattava di immagini legate a gite e iniziative varie. Un grazie particolare ad Arrigo Tomelleri, che ci ha guidati alla scoperta della sua realtà professionale. Una bellissima esperienza”.