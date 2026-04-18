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COSTUME E SOCIETÀ | 18 aprile 2026, 16:00

Anffas Biellese in visita al cinema di Candelo

Anffas Biellese in visita al cinema di Candelo

Anffas Biellese in visita al cinema di Candelo

Lunedì scorso diverse persone con disabilità, che frequentano il Centro Diurno di Anffas Biellese, a Gaglianico, sono stati ospiti della famiglia Tomelleri, al cinema “Verdi” di Candelo.

“È stata una mattinata molto piacevole - spiega Cristina Neggia, accompagnatrice del gruppo della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese -. Ci sono state mostrate le sale e i vari strumenti professionali di proiezione, di ieri e di oggi. Grazie al lavoro di alcune nostre volontarie, che hanno raccolto video e fotografie negli ultimi tempi, è stato possibile mostrare il tutto sul grande schermo. Per tutti noi è stata una bella emozione, anche divertente. Si trattava di immagini legate a gite e iniziative varie. Un grazie particolare ad Arrigo Tomelleri, che ci ha guidati alla scoperta della sua realtà professionale. Una bellissima esperienza”.

Redazione g. c.

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