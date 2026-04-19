In Burcina riapre l'ex trattoria tra taglieri e cesti da pic-nic: la nuova avventura firmata Alessandro Tropeano

La Cascina Valfenera Superiore, nel cuore della Riserva Naturale del Parco della Burcina a Pollone, si prepara a una nuova fase di rilancio. Il Comune di Biella ha infatti affidato la gestione dell’immobile alla società “Zanzibar di Alessandro Tropeano & C. S.N.C.”, che a partire da maggio si occuperà della struttura per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei.

L’affidamento arriva al termine di una procedura a evidenza pubblica alla quale hanno partecipato due operatori economici e a risultare aggiudicataria è stata la società Zanzibar. La cascina, destinata ad attività di bar e ristoro, rappresenta un punto strategico all’interno dell’area naturalistica del Burcina. Con questo affidamento, l’amministrazione comunale punta a restituire piena funzionalità alla struttura, nell’ambito del percorso di valorizzazione già avviato negli ultimi anni.

Da contratto il nuovo gestore dovrà farsi carico non solo del canone, ma anche di una serie di interventi obbligatori: dalla sistemazione iniziale dell’immobile alla manutenzione ordinaria per tutta la durata della concessione, fino alle eventuali riparazioni legate all’attività. Ed Alessandro Tropeano, titolare del Galileo e della nuova società Zanzibar, è già pronto, e soddisfatto racconta come il progetto sia nato quasi per caso: "All’inizio era un’idea suggerita da un amico, che però ha poi deciso di non proseguire. Io ho voluto approfondire e, visitando la struttura, me ne sono innamorato". Tropeano guarda già alla stagione estiva con un programma articolato: "Il Galileo resterà chiuso durante l’estate, ma porteremo le nostre attività all’esterno come sempre con “Gali in piazza”: da fine maggio abbiamo già una ventina di date in calendario con il nostro Galibus, dj set, spettacoli e danza aerea. Abbiamo inoltre rinnovato la collaborazione con Ondaland per la gestione musicale del parco e la regia degli eventi".

Per quanto riguarda la Burcina, l’obiettivo è offrire un servizio continuativo, soprattutto diurno: "Vogliamo tenere aperto tutti i giorni, con qualche evento serale mirato, legato alle caratteristiche del luogo, come ad esempio la notte di San Lorenzo". L’offerta sarà improntata su una ristorazione leggera e sostenibile: "Proporremo taglieri, aperitivi e, nei weekend, grigliate. Attiveremo anche un servizio pic-nic su prenotazione, fornendo ai clienti tutto il necessario, compresi plaid e kit per la raccolta dei rifiuti che chiederemo di riportarci con il cestino così smaltiremo noi, nel pieno rispetto dell’ambiente". Non mancheranno iniziative legate al benessere e alla natura: "Stiamo pensando anche a eventi come sessioni di yoga all’aperto e abbiamo già stati avviati i contatti con la Pro Loco di Pollone per una collaborazione".

La nuova realtà prenderà il nome di “Locanda del Tabui” e, come sottolinea Tropeano, sarà un progetto autonomo rispetto al Galileo, ma comunque con una continuità: "Assumeremo nuove persone che collaboreranno con il nostro gruppo storico. Siamo una grande famiglia e vogliamo continuare a crescere".

Infine, Alessandro fa un ringraziamento allo staff: "Se oggi possiamo affrontare questa nuova avventura è grazie a un team affiatato e professionale. In particolare mio fratello Manuel, capobarman, Alessandro Zanaica per la parte tecnica audio-video e il dj Nappo: persone fidate e fondamentali per il nostro lavoro".