Gorgomoro, sentiero di nuovo accessibile dopo l’intervento dei volontari AIB Biella Orso FOTO

Nella mattinata di ieri, martedì 21 aprile, i volontari della squadra AIB Biella Orso, su attivazione del Comune di Biella, sono intervenuti per tagliare e rimuovere gli alberi caduti lungo il sentiero del Gorgomoro, nel tratto dall’Antua fino alla chiesetta di San Giuseppe.

Grazie al loro lavoro, il sentiero è ora completamente percorribile e in sicurezza.

Un sentito ringraziamento ai volontari che, con impegno e rapidità, garantiscono sempre la fruibilità dei nostri sentieri.

Nei mesi scorsi il Comune di Biella ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte – Squadra A.I.B. e P.C. Biella O.D.V. Orso” per il triennio 2025-2027, attraverso un accordo che prevede che i volontari, oltre a garantire il loro impegno nella lotta agli incendi boschivi e nelle emergenze idrogeologiche, possano operare anche sul territorio cittadino per interventi di manutenzione e presidio del verde pubblico, dei parchi, dei giardini e dell’arredo urbano. Le attività comprenderanno esercitazioni operative, aggiornamento formativo dei volontari, irrigazioni di emergenza, pulizia e ripristino di attrezzature ludiche e di arredo urbano, sempre coordinati dal Servizio tecnico comunale.