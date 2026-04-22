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Biella | 22 aprile 2026, 12:12

Gorgomoro, sentiero di nuovo accessibile dopo l’intervento dei volontari AIB Biella Orso FOTO

Il sentiero è ora completamente percorribile e in sicurezza.

Gorgomoro, sentiero di nuovo accessibile dopo l’intervento dei volontari AIB Biella Orso FOTO AIB Biella Orso

Gorgomoro, sentiero di nuovo accessibile dopo l’intervento dei volontari AIB Biella Orso FOTO AIB Biella Orso

Nella mattinata di ieri, martedì 21 aprile, i volontari della squadra AIB Biella Orso, su attivazione del Comune di Biella, sono intervenuti per tagliare e rimuovere gli alberi caduti lungo il sentiero del Gorgomoro, nel tratto dall’Antua fino alla chiesetta di San Giuseppe.

Grazie al loro lavoro, il sentiero è ora completamente percorribile e in sicurezza.

Un sentito ringraziamento ai volontari che, con impegno e rapidità, garantiscono sempre la fruibilità dei nostri sentieri.

Nei mesi scorsi il Comune di Biella ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte – Squadra A.I.B. e P.C. Biella O.D.V. Orso” per il triennio 2025-2027, attraverso un accordo che prevede che i volontari, oltre a garantire il loro impegno nella lotta agli incendi boschivi e nelle emergenze idrogeologiche, possano operare anche sul territorio cittadino per interventi di manutenzione e presidio del verde pubblico, dei parchi, dei giardini e dell’arredo urbano. Le attività comprenderanno esercitazioni operative, aggiornamento formativo dei volontari, irrigazioni di emergenza, pulizia e ripristino di attrezzature ludiche e di arredo urbano, sempre coordinati dal Servizio tecnico comunale.

Gorgomoro, sentiero di nuovo accessibile dopo l’intervento dei volontari AIB Biella Orso FOTO AIB Biella Orso

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s.zo.

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