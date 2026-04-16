Biella, il Piccolo Principe in scena a Città Studi

Venerdì 17 aprile l’Auditorium Città Studi di Biella, in corso Giuseppe Pella 2B, ospiterà lo spettacolo “Non si vede bene che col cuore – In viaggio con il Piccolo Principe”. Sono previsti due appuntamenti: alle 10 per le scuole superiori e alle 21 per il pubblico, con ingresso libero.

L’iniziativa è promossa da Ágape – Associazione artistica di volontariato ODV, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio della Città di Biella.

Lo spettacolo propone una rilettura dell’opera di Antoine de Saint-Exupéry, affidata alla voce narrante di Cristina Colonna. La regia è firmata da Massimo Negro, mentre testi e musiche portano la firma di Mauro Mazzia. Gli arrangiamenti sono curati da Marco Thiebat.

Sul palco saranno presenti anche Gianmarco Macchieraldo, Enrico Martinelli e Massimo Negro, insieme alla band composta da Raffaele Antoniotti, Rosario Giordano, Riccardo Giusti, Mauro Mazzia, Vittorio Mazzia, Maurizio Mercandino, Luca Motto, Guido Nonne e Marco Thiebat. A completare la rappresentazione sarà la partecipazione della Scuola di danza Arabesque.

Il titolo richiama una delle frasi più celebri del Piccolo Principe, “L’essenziale è invisibile agli occhi”, scelta che accompagna l’intero progetto artistico.