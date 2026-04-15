10mila euro per le idee dei giovani: “Break the Loop” punta su Asti e Biella

È online “Break the Loop. Il bando spin-off di SparkZ per la Generazione Zeta di Asti e Biella”, promosso da Fondazione Club Silencio ETS e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo giovanile e incentivare la partecipazione attiva nei territori di Asti e Biella.

L’iniziativa si rivolge a team di under 30 chiamati a sviluppare progetti capaci di generare impatto nelle comunità locali. Per ciascun progetto selezionato è previsto un contributo fino a 10.000 euro, accompagnato da un percorso di supporto con workshop, webinar e mentoring. Le candidature saranno aperte dal 1° giugno al 31 luglio 2026.

Il bando nasce come evoluzione di “SparkZ: Giovani che attivano”, avviato nel 2023, e si inserisce in un intervento più mirato sui territori di Asti e Biella, dove una fase di ascolto che ha coinvolto circa 1.500 giovani ha evidenziato il bisogno di maggiori opportunità di partecipazione e attivazione.

Dall’indagine emerge infatti che molti giovani non si sentono pienamente ascoltati e percepiscono un’offerta culturale limitata; circa il 70% pensa di lasciare il territorio o è incerto sul proprio futuro.

«Break the Loop nasce dall’idea che i giovani siano soggetti attivi capaci di costruire cambiamento», ha dichiarato Beatrice Dema, vicepresidente di Fondazione Club Silencio. Sulla stessa linea Matteo Bagnasco della Fondazione Compagnia di San Paolo, che definisce il bando un’evoluzione di SparkZ per rispondere in modo più mirato al bisogno di partecipazione giovanile.