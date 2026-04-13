Camburzano tra note e risate: successo per "La Serva Padrona" FOTO

Pubblico entusiasta, sala gremita e applausi calorosi. Un successo per l’Associazione Amici della Lirica ‘Cesira Ferrani’, che sabato 11 aprile ha messo in scena “La Serva Padrona” di Pergolesi. L’evento ha avuto inizio alle 21.00 e si è tenuto presso la palestra comunale di Camburzano.

La rappresentazione è stata preceduta da un breve concerto. A esibirsi i pianisti Giuseppe Feroggio e Chiara Juglair e i cantanti Valeria Matteazzi (soprano), Enrica Maffeo (soprano), Edoardo Melis (tenore) e Cristian Brusa (baritono). La seconda parte della serata è stata invece dedicata alla messinscena di ‘La Serva Padrona’ di Pergolesi, accompagnata al pianoforte dal Maestro Leonardo Nicassio. Gli interpreti sono stati Marina Bazzocchi (soprano), Cristian Brusa (baritono) e Amorino Vaponi, che hanno impersonato rispettivamente ‘Serpina’, ‘Uberto’ e ‘Vespone’.

A presentare il capolavoro di Pergolesi, il direttore artistico Enrica Maffeo: “’La Serva Padrona’ è stata composta e destinata a essere un intermezzo buffo in due parti dell’opera ‘Il Prigionier Superbo’. Ha invece trovato un eclatante successo, che ha addirittura oscurato quello dell’opera drammatica per cui faceva da intermezzo, oggi quasi dimenticata. Riprova della notorietà raggiunta sono le numerosissime e frequenti rappresentazioni che hanno luogo da quasi tre secoli: la Prima fu infatti il 28 agosto 1733 presso il Teatro San Bartolomeo a Napoli”.

Tra gli spettatori reazioni entusiaste e applausi calorosi: “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e dell’affluenza registrata. Le risate e il coinvolgimento del pubblico hanno dimostrato che l’intermezzo buffo di Pergolesi è più contemporaneo di quanto sembri e che, nonostante siano passati tre secoli, riesce ancora a essere frizzante e attuale”, così la Maffeo.

È stata pertanto una serata coinvolgente, che ha saputo intrattenere un pubblico di tutte le età. Un intermezzo buffo che non invecchia mai, arricchito di un’azione comica senza tempo, che va al di là dei secoli: la prova evidente che l’Opera sa colpire nel segno anche nel 2026.