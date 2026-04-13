Candelo celebra Carlotta Bertin, arrivata 2° a MasterChef Italia: consegnata una targa al merito FOTO

“A Carlotta Bertin. Per il tuo talento e la tua determinazione, per il coraggio e la forza di inseguire i tuoi sogni, con l’augurio di un futuro luminoso, anzi stellato”. È il contenuto della targa al merito, consegnata all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Gelone, alla 25enne di Candelo, arrivata ad un passo dalla vittoria finale della 15° edizione di MasterChef Italia, lo show televisivo targato Sky Original.

La cerimonia si è tenuta lo scorso venerdì, 10 aprile, nella sala affreschi del Centro Socio-Culturale Le Rosminiane. La giovane, assoluta protagonista dell’incontro, dal titolo “Non aver paura di fallire”, ha condiviso con i presenti momenti di racconto e condivisione con il folto pubblico, a partire dalla scelta di prendere parte al programma che le ha letteralmente cambiato la vita, passando per la sua esperienza e i suoi sogni del cassetto. Tra questi, quello di aprire un ristorante all’interno del Ricetto, già confidato in un precedente articolo sul nostro quotidiano.

La stessa ha poi risposto con cortesia e passione alle numerose domande del pubblico, fino alla consegna del riconoscimento. Un momento toccante e inaspettato che l’ha visibilmente commossa. Così come le parole condivise dal primo cittadino Gelone: “Ha portato in alto il nome di Candelo, si è messa in gioco e ha seguito i suoi sogni. Un grande esempio per le nuove generazioni. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri giovani che, con la loro passione, rendono viva e proiettata al futuro la nostra Candelo”.