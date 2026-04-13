Nuovi appuntamenti musicali al Biella Jazz Club

Martedì 14 aprile al Biella Jazz Club, alle 21.30, il bassista Alex Carreri presenta il suo ultimo lavoro discografico accompagnato da una super band con Maxx Furian alla batteria, Francesco Chebat al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba. Questo album rappresenta la quarta produzione originale nella quale Alex Carreri è coinvolto in qualità di Bassista, Compositore e Band Leader.

Durante la realizzazione ha avuto il piacere e l’onore di essere affiancato da eccellenti musicisti, sia del punto di vista artistico che umano. La musica incisa in questo disco ha preso forma, stile e vena poetica grazie al prezioso contributo di Randy Brecker, Varijashree Venugopal, Marco Bianchi, Roberto Cecchetto, Maxx Furian e Dario Tanghetti. L’ispirazione nasce immaginando di condurre un viaggio tra passato, presente e futuro, in cui musica e luoghi virtuali o reali si fondono in una dimensione unica per dare all’ascoltatore una chiave di lettura “artistica” nell’interpretazione dei sentimenti e dei sogni che lo accompagnano in ogni momento della propria vita. Seguendo questa prospettiva, i titoli dei brani sono stati ideati e scelti in coerenza con il progetto artistico-compositivo e il titolo dell’album stesso.

Mercoledì 15 il Biella Jazz Club sarà impegnato nella performance AQAS negli spazi dell’ex Lanificio Pria con Accademia Perosi, Opificio dell’Arte e WoolBridge per la giornata del “Made in Italy” organizzata dalla Città di Biella. Per martedì 21 è atteso il gruppo torinese Bubbles and Berrie con la cantante Federica Albertella.