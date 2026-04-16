In e-bike tra Viverone e basso Biellese: 50 km tra natura e sentieri FOTO

In e-bike tra Viverone e basso Biellese: 50 km tra natura e sentieri

Giornata primaverile ma uggiosa, perfetta per il ripercorrere l’uscita proposta da Marco Sereno e effettuato lo scorso 21 dicembre. La situazione del terreno è pressoché analoga e la giornata è fresca, ma decisamente più gradevole dell’ultima volta e gli amici che si aggregano sono una piacevole compagnia.

Lo start è previsto a Zimone con un immediato ingresso nei boschi circostanti: la prima parte che si snoda sulle colline tra Zimone, Salussola, Prelle ecc. prevede: Monte Orsetto, Sette Fontane (da non confondere con quelle della Muanda), Rolle Big Bench, Lago di Bertignano, Cascina Vanotta, Santa Elisabetta, Torre S. Lorenzo, Roc della Regina (assolutamente da non perdere, si narra che nella pietra fosse stata sepolta una regina...), S59, quindi Prelle, Cascina Lajasso, poi Salussola: Cascina Carengo, Lago Bosi, e poi Salomone: Chiesa San Martino.

Terminato il primo andirivieni sulle colline si scende a Cavaglià per S40 (spettacolare single track) in direzione Morzano, aggirando così il lago di Viverone e puntando direttamente alle colline moreniche di Azeglio.

Costeggiamo la “Polveriera” ormai in disuso puntando alla Madonna della Cella (altro posto da visitare assolutamente). L’intersecarsi di piste e sentieri in quella zona è davvero un labirinto in cui è facile perdersi...

Il tratto successivo è un altro passaggio molto divertente il “Sapel da Bras”. Peccato che la giornata super uggiosa ci precluda la vista panoramica la ci accontentiamo. Scendiamo alla Garlasca per raggiungere "Le palafitte di Viverone". Ovviamente non sono le originali ma un replica turistica a bordo lago, peraltro poco curate e da visitare con un po' di cautela.

Attraversata la statale saliamo verso la Schiavenza per raggiungere il “Gesiun” (Ruderi della chiesa romanica del 1202).

Ultimo sforzo (questa volta non da poco) per raggiungere la cresta della Serra (un paio di tratti di spintage comunque di poche decine di metri) per poi percorrere un ultimo piacevole single track fino a Zimone, a pochi metri dalle auto.

Chiudiamo con 48,86 km 927d+ in 3h36m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...NON COSTA NULLA!! (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi...)

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