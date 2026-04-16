Centro di spaccio nei boschi di Biella: arrestato con cocaina e contanti

Aggiornamento delle ore 15:00

Emergono ulteriori dettagli sull’operazione condotta dai Carabinieri nella zona boschiva di Strada della Nera. L’attività investigativa, avviata nei primi giorni di aprile, ha permesso di individuare una vera e propria postazione stabile di spaccio all’interno della boscaglia, dove i militari hanno rinvenuto abiti, residui di cibo, materiale per il confezionamento e dosi già pronte per la vendita.

Nei giorni precedenti all’intervento, i militari hanno effettuato appostamenti documentando un continuo viavai di acquirenti, sia in auto sia in bicicletta, ai quali venivano ceduti involucri in cambio di denaro. Il blitz è scattato nel primo pomeriggio del 14 aprile, quando i Carabinieri hanno circondato l’area e bloccato il sospettato dopo aver osservato ulteriori cessioni di stupefacente.

L’uomo, 31enne di origine marocchina regolarmente soggiornante in Italia, è stato trovato in possesso, oltre che della cocaina già indicata, anche di due bilancini digitali di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Biella, è stato trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di convalida, avvenuta il 15 aprile, che ha confermato la misura del divieto di dimora in provincia di Biella, con udienza fissata per il mese di giugno.

Resta fermo che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Biella, aveva con sé 70 grammi di cocaina: uomo fermato dai Carabinieri nei boschi

Un uomo di oltre 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella giornata di ieri, 14 aprile, in un’area boschiva di Biella, nei pressi della Strada della Nera.

Stando alle prime ricostruzioni sembra che il soggetto, di origine straniera, senza fissa dimora, proveniente da fuori regione, fosse in possesso di 70 grammi di cocaina. Lo stesso, difeso dall’avvocato Pietro Barrasso, è poi comparso nella prima udienza del processo per direttissima, dove è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Biellese. Nei suoi confronti il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare in carcere