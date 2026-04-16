Giornata del Made in Italy: l’eccellenza italiana celebrata nei corridoi dell’ITIS FOTO

Martedì 15 aprile 2026 i corridoi dell’ITIS “Q. Sella” si sono trasformati in un laboratorio culturale d’eccezione: in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l'istituto ha infatti voluto celebrare l’eleganza italiana con due eventi (uno nella Sede centrale, l’altro presso la Succursale di Città Studi) che hanno unito creatività sartoriale, tradizione tessile locale e approfondimento storico.

Per l’occasione, mentre l’esterno dei due edifici è stato adornato con bandiere tricolori, docenti ed allievi sono stati invitati a celebrare lo stile italiano vestendo abiti eleganti. Quindi, in Sede centrale, il “saper fare” che da sempre ci contraddistingue nel mondo è stato richiamato con l’allestimento, nell’atrio, di un’antica “Bottega della sarta” dove facevano bella mostra di sé i tradizionali strumenti per la produzione artigianale di abiti; presente, inoltre, un’esposizione di copricapi del Cappellificio Cervo, la storica azienda di Sagliano Micca cui gli studenti ITIS hanno recentemente dedicato un video documentario.

Durante gli intervalli, allievi e professori si sono poi divertiti a posare su scale e corridoi, mentre il prof. Rossano Girardi, dismessi per l’occasione i panni di docente di Matematica, vestiva quelli di raffinato musicista per proporre, dal pianoforte dell’ingresso, “Nel blu dipinto di blu” e altre melodie ambasciatrici della musica italiana nel mondo.

A Città Studi, invece, il momento clou è stato rappresentato dalla sfilata che ha visto protagonisti gli studenti, trasformati per l'occasione in modelli per creazioni esclusive prodotte a scuola: gli abiti indossati non erano infatti semplici capi d'abbigliamento, ma vere e proprie opere d'arte realizzate dalle docenti del corso Tessile Abbigliamento Moda utilizzando le pregiate stoffe del territorio biellese.

Il pubblico, costituito da professori e allievi, ha accolto con grande entusiasmo i passaggi dei ragazzi-modelli, che hanno sfilato con abiti tricolore – omaggio simbolico all'identità nazionale – e creazioni in “Moulage”, capi realizzati con la tecnica del drappeggio diretto sul manichino per dare forma al tessuto in modo fluido e artistico.

Dopo il momento glamour, la mattinata ha poi offerto un importante spunto di riflessione con una conferenza dedicata all’evoluzione del costume. L'incontro, seguito da tutti gli allievi del corso Tessile Abbigliamento Moda, ha visto la partecipazione di due relatori d'eccezione: Rossano Bisio, noto disegnatore tessile, e Daniele Licata, della Fondazione Fila Museum; quindi due eventi, quelli promossi dall’Itis, veramente a tutto tondo, per connettere sempre più le nuove generazioni alle radici produttive del nostro territorio.