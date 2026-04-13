Un’ottima Viola a Torino fa ben sperare Ginnastica Biella

Domenica 12 aprile, si è svolta a Torino la seconda prova del Campionato individuale Gold Allieve. Un programma difficile e di livello alto per le giovani ginnaste di Ginnastica Biella, che sono scese in pedana, seguite da Irina Sitnikova ed Elisa Bettonte.

In Categoria Allieve 5 con il programma avanzato, Viola Piva ha svolto un’ottima prova in generale. In particolare ha eseguito per la prima volta in gara due salti al volteggio, con arrivo fermo ed in piedi. La sua trave è stata sicura senza dondolamenti. Tutto sommato, una prova molto positiva che dimostra la crescita tecnica dell’atleta, gara dopo gara. Un trend che non può che far piacere all’atleta stessa, ma anche allo staff di Ginnastica Biella nel suo complesso.

Nel pomeriggio, nella Categoria Allieve 1, sempre con programma avanzato, hanno gareggiato Carlotta Poli e Emma Andreea Gheorghe. La prima si piazza in quinta posizione con un programma completo su 5 attrezzi, migliorando la sua precedente prestazione, con una buona gara, mentre la giovane Emma, ha gareggiato per la prima volta in una competizione di questo livello, mettendosi in gioco per fare esperienza. Il suo impegno è stato ammirevole, nonostante il suo bagaglio tecnico sia ancora tutto da costruire.

L’appuntamento ora è tra due settimane, per la fase di Zona Tecnica, sempre a Torino. La società, ringrazia le atlete, il gruppo genitori che ha supportato la trasferta e i tecnici tutti per il loro impegno.