Equipe Vitesse, 2 podi di classe al 13° Valli Biellesi FOTO

La 13° edizione del Trofeo Valli Biellesi, secondo Memorial Umberto Drago, ha sorriso ai portacolori Equipe Vitesse, che hanno ottenuto 2 podi nelle rispettive classi.
La coppia di Valdilana formata da Luca Florio e Nadia Giardino sulla bella Toyota Celica Gt-Four, iscritti nella regolarità Turistica, ottengono la vittoria nel decimo raggruppamento e la top ten nell'assoluta. Un ottimo risultato anche in ottica Challenge Aci Biella.
Nella gara riservata alle auto moderne invece, Roberto Giachetti e Roberto Pedriali sulla Abarth 595 Competizione conquistano il terzo gradino del podio, mostrando continui miglioramenti in questa specialità. Prossimo appuntamento di scuderia sarà la 9° edizione del Rally Vigneti Monferrini in programma il 18/19 aprile.