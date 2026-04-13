Una mensa scolastica restaurata e insonorizzata: Pollone investe sul futuro dei suoi ragazzi FOTO

POLLONE – Un ambiente rinnovato, più accogliente e, soprattutto, silenzioso. La scuola primaria e secondaria di Pollone ha inaugurato oggi lune 13 aprile la sua nuova mensa scolastica, un progetto fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale per rispondere a un'esigenza sentita da tempo da insegnanti e famiglie. Grazie a un importante finanziamento PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito ottenuto, i locali sono stati completamente restaurati e dotati di un moderno sistema di insonorizzazione, risolvendo definitivamente il problema del rumore eccessivo durante i pasti.

Un traguardo che riempie di soddisfazione il Sindaco di Pollone, che durante la cerimonia di inaugurazione ha sottolineato l'importanza di questo intervento per il benessere dei bambini.

«Oggi inauguriamo una mensa scolastica non solo restaurata, ma finalmente insonorizzata», ha dichiarato il primo cittadino. «Sono molto orgoglioso di questo risultato, perché si trattava di un problema sentito da anni. Le docenti e le mamme chiedevano ripetutamente una soluzione per garantire ai bambini un momento del pasto sereno, e oggi possiamo dire di aver risposto a questa necessità».

Il Sindaco ha poi voluto evidenziare il lavoro di squadra che ha portato a questo successo: «Questo progetto rende orgogliosa tutta l'Amministrazione e i nostri tecnici comunali. Ma un ringraziamento speciale va anche ai professionisti, alle imprese e agli operai che hanno lavorato materialmente a questo cantiere, completando l'opera con grande dedizione. Questo risultato dimostra che siamo all'inizio di una cura costante che vogliamo rivolgere alla nostra scuola, per renderla sempre più accogliente e valida dal punto di vista educativo e strutturale».

L'intervento sulla mensa, infatti, è solo il primo passo di un piano più ampio di riqualificazione degli spazi scolastici. Il Comune ha già in cantiere nuove opere per migliorare le aree esterne e favorire l'attività fisica e ricreativa degli alunni.

«Non ci fermiamo qui», ha aggiunto il Sindaco. «Abbiamo altri progetti in corso per migliorare la parte esterna della scuola e per estendere l'utilizzo del campetto sportivo. Anche in questo caso, siamo riusciti a ottenere un contributo fondamentale da un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (CRB)».

Un ringraziamento speciale è andato proprio all'ente biellese: «La Fondazione CRB dimostra sempre una grande attenzione per il nostro territorio e per le esigenze delle nostre comunità. Il loro sostegno è essenziale per permetterci di realizzare progetti così importanti per il futuro dei nostri giovani».

Con la nuova mensa insonorizzata e i futuri lavori in programma, Pollone conferma il suo impegno nel garantire strutture scolastiche all'avanguardia, dove l'apprendimento e la socialità possano crescere in un ambiente sano, sicuro e stimolante.